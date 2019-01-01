خاص - تشيلسي يتحرك لتأمين إيمرسون

الإيطالي البرازيلي يتألق هذا الموسم

فيسبوك تويتر هيثم محمد

بدأ تشيلسي تحركاته من أجل تأمين بقاء ظهيره الأيسر الدولي الإيطالي إيمرسون بالميري بعد تألقه هذا الموسم ومشاركته أساسياً.

صاحب الخمسة وعشرين عاماً سفضله المدير الفني فرانك لامبارد هذا الموسم على الإسباني ماركوس ألونسو يسار الدفاع.

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وعلم "جول" أن تشيلسي بدأ المفاوضات لتمديد عقد إيمرسون الذي ينتهي في 2022، خصوصاً وأن عدة أندية مهتمة باللاعب.

ويحظى الإيطالي ذو الأصول البرازيلية باهتمام من إنتر ويوفنتوس حسبما وضحت عدة وسائل إعلام إيطالية وإنجليزية.

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ويتواجد إيمرسون حالياً في صفوف المنتخب الإيطالي الذي يستعد لخوض لقاء فنلندا في تصفيات أمم أوروبا 2020.