كاسياس يعود لتدريبات بورتو استعدادًا للموسم الجديد

النجم الإسباني إيكر كاسياس حارس مرمى بورتو يعود من جديد لتدريبات الفريق عقب مشكلة القلب التي واجهها.

فيسبوك تويتر علي رفعت

عاد النجم الإسباني إيكر كاسياس حارس مرمى فريق بورتو البرتغالي لتدريبات فريقه اليوم الإثنين للمرة الأولى منذ أشهر بعيدة.

جاء هذا بحسب ما نشر اللاعب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر".

وكتب كاسياس بجوار صورة نشرها مع زملائه في نادي بورتو قبل قليل: "عودة للعمل، اليوم الأول".

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وتواجد كاسياس في مقر تدريبات النادي في الثامنة والنصف من صباح اليوم قبل ١٥ دقيقة كاملة من موعد تجمع الفريق لخوض التدريبات.

وكان النجم الإسباني قد تعرض لوعكة صحية قبل شهرين في القلب، وتصور العديدون أن تلك المشكلة قد تجبره على الاعتزال بشكل نهائي.

جدير بالذكر أن كاسياس يملك عقدًا مع فريق بورتو لا ينتهي سوى بنهاية الموسم المقبل ٢٠١٩-٢٠٢٠.

لا يجب أن يعطى مساحة كبيرة من المدافعين🙄



نهاية رائعة بالتأكيد🔥🔥pic.twitter.com/ZuAelIP0Mn

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١ يوليو ٢٠١٩