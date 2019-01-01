إيكاردي يرفض أتلتيكو ويتم الاتفاق مع يوفنتوس

إيكاردي قريب من مغادرة إنتر

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير في الصحافة الإيطالية أن ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر، قد رفض عرضاً من أتلتيكو مدريد بعد توصله لاتفاق شخصي مع يوفنتوس.

ويبحث أتلتيكو مدريد عن مهاجم جديد بعد إعلان نجمه أنطوان جريزمان الرحيل بحلول نهاية الموسم الجاري عن الفريق، وارتبط بضم واحداً من إيكاردي أو باولو ديبالا من يوفنتوس.

وقالت "لاجازيتا" إن إيكاردي توصل قبل عدة أسابيع لاتفاق مع يوفنتوس على راتب يصل إلى ثمانية ملايين يورو موسمياً، وبسبب ذلك رفض العرض الإسباني.

بعد تأكد رحيله - من يخلف جريزمان في أتلتيكو مدريد؟

🔴🔵 تفاصيل الصفقة التبادلية بين أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان لتعويض رحيل جريزمان 👇 pic.twitter.com/qgTGN0OqWv — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 17, 2019

وأضاف التقرير أن فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي ليوفنتوس، معجب كثيراً بالأرجنتيني وعازم على إتمام الصفقة، ولكن في شكل مبادلة مع دوجلاس كوستا.

ويرفض إنتر فكرة المبادلة ويريد الحصول على مبلغ لا يقل عن 80 مليون يورو لبيع مهاجمه، بحسب التقرير.

ويلعب إنتر مساء الأحد المقبل أمام نابولي ضمن الجولة السابعة والثلاثين للدوري الإيطالي وسعيه لتأمين مركز بدوري الأبطال الموسم المقبل.