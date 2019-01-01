إيكاردي يحسم موقفه من إنتر في بيان رسمي

النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي هداف فريق إنتر يؤكد على رغبته في الاستمرار رفقة النيراتزوري رغم انتشار أنباء عن رحيله.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب فريق إنتر على رغبته في البقاء بصفوف النيراتزوري في الفترة المقبلة رغم انتشار العديد من الأنباء عن رغبته في الرحيل.

جاء هذا في بيان رسمي نشره اللاعب على حسابه الإلكتروني بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "انستجرام" وأكد خلاله أنه يجب الحياة في إنتر.

2⃣ إيكاردي



🔵ماوريتو على بوابة الرحيل عن إنتر بعد مشاكل الشهور الماضية، وحتى في حالة وصول كونتي المتوقع لن يضمن له الاستمرار مع النيراتزوري.



في أتلتيكو سيجد إيكاردي بيئة توفر له الفرصة ليكون نجم الفريق الأول، ومع مدرب مثل سيميوني سيعرف كيفية توظيفه واستغلال قدراته التهديفية.👌 pic.twitter.com/Jm28nrBr6g — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 15, 2019

وكتب إيكاردي: "بما أن الأنباء مؤخرًا لا تعكس إرادتي الحقيقية النوايا الشخصية لي أريد أن أخبر الجماهير أنني تواصلت كثيرًا مع الإدارة من أجل الاستمرار في إنتر".

وأضاف: "بداية من الآن لا يجب أن يكون هناك أي سوء فهم، أنا أتفهم رغبة الصحافة في البيع بأخبار كاذبة في بعض الأحيان".

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وأكمل: "لقد عبرت من قبل عن رغبتي في الاستمرار مع إنتر، هنا تتواجد عائلتي، وحان الوقت لتعرفوا من يقول الحقيقة ومن يكذب، إنتر للأبد".

جدير بالذكر أن الأشهر الماضية كانت قد شهدت توترًا في العلاقة بين إيكاردي وزوجته واندا نارا من جانب وإدارة إنتر والمدرب لوتشيانو سباليتي من جانب آخر.