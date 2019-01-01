إيكاردي يثير الجدل بتصرف جديد!

مهاجم انتر ميلان ماورو إيكاردي ينشر صورة جديدة ويثير الجدل عبر انستجرام

فيسبوك تويتر محمد عماد

نشر ماورو إيكاردي مهاجم فريق انتر ميلان صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وكتب عليها: "أربكهم بصمتك وفاجئهم بأفعالك".

إيكاردي البالغ من العمر 25 عامًا كان قد سُحبت منه شارة قيادة الفريق عقب الخلاف بين إدارة النادي وزوجة اللاعب ومديرة أعماله واندا.

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على إثر هذا التصرف رفض إيكاردي السفر مع النيراتزوري للنمسا لملاقاة فريق رابيد فيينا في الدوري الأوروبي.

وكان اللاعب الأرجنتيني قد نشر صورة أيضًا عقب المباراة وكتب عليها: "من الأفضل أن تغلق فمك وأن تظهر للجميع كالأحمق، ثم تتحدث وتزيل كل الشكوك".

يشار إلى أن تقارير صحفية كانت قد أشارت إلى اجتماع مدرب الفريق لوشيانو سباليتي مع إيكاردي يوم الجمعة، لمناقشة مشاكله الأخيرة مع الفريق.

يذكر أن الحارس سمير هاندانوفيتش هو القائد الحالي لفريق انتر ميلان.