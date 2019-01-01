إيكاردي يتجه إلى العاصمة الفرنسية للانضمام إلى باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان ينهي إجراءات التعاقد مع مهاجم إنتر ماورو إيكاردي ويتبقى الإعلان الرسمي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

تحرك النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي إلى مطار ميلانو تمهيدًا للسفر إلى العاصمة الفرنسية من أجل الانضمام إلى باريس سان جيرمان.

ذكرت عدة مصادر موثوقة أن باريس سان جيرمان نجح في التوصل لاتفاق مع إدارة نادي إنتر الإيطالي يقضي بانتقال ماورو إيكاردي إلى نادي العاصمة الفرنسية.

ومن المنتظر إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في الثانية عشر من منتصف ليل اليوم، ويسعى إيكاردي لإيجاد عرض مناسب حتى يحصل على فرصة للمشاركة.

وقبل ساعات من نهاية الميركاتو، نجح باريس سان جيرمان في حل معضلة إيكاردي أخيرًا والتوصل لاتفاق يقضي بانتقاله إلى صفوفه بعد استبعاده من خطط النيراتزوري.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 2, 2019

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 1, 2019

وحسب ترانسفير ماركت وأغلب الصحف الإيطالية الموثوقة فإن الصفقة ستتم بنظام الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء في نهايته، وخلال ذلك سيجدد إنتر تعاقده مع اللاعب.

وستكلف الصفقة إجمالًا حوالي 80 مليون يورو، 10 ملايين يورو ستدفع من أجل الإعارة مع أحقية الشراء بـ 70 مليون يورو، وهو رقم مناسب بالنسبة لإدارة إنتر.

فالنسيا يدخل سباق إيكاردي

يذكر أن آخر التقارير الصحفية التي صدرت في الأيام الأخيرة رجحت أن باريس سان جيرمان وفالنسيا هما أبرز المهتمين بخدمات النجم الأرجنتيني في الساعات الأخيرة قبل إغلاق السوق.