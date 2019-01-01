إيكاردي: سعيد بالتسجيل في حديقة الأمراء

إدريسا جي يعتبر حماية المرمى عمل الفريق ككل..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى ماورو إيكاردي مهاجم باريس سان جيرمان سعادته بالفوز والتسجيل في شباك أنجيه، في المباراة التي انتهت بنتيجة 4-0 ضمن منافسات الأسبوع التاسع للدوري الفرنسي.

وقال إيكاردي عقب المباراة:"لقد كانت سعادة كبيرة أن أسجل. لم أكن قد تمكنت من فعلها على ملعب حديقة الأمراء بعد".

وأضاف:"لقد كان مهماً أن أبدأ بصفة أساسية أيضاً، الأمر منحني الثقة، والفريق يصبح أقوى وأكثر اتحاداً".

في الإطار ذاته قال إدريسا جي لاعب وسط الفريق:"اليوم كانت مباراة رائعة، لقد هاجمنا بشكل جيد ودافعنا بشكل جيد".

وأوضح:"نريد أن نمنح أفضل ما لدينا ونمتع الجماهير، وعدم تلقي باريس للأهداف في وجودي هو عمل الفريق بأكمله، ليس أنا والمدافعين فقط".

يذكر أن فريق العاصمة الفرنسية يحتل الصدارة بـ21 نقطة، يليه نانت وأنجيه بـ16 نقطة، والأول يلعب الآن ضد نيس ولديه فرصة لتقليص الفارق.