إيكاردي: منافستي مع كافاني إيجابية

إيكاردي بدأ التسجيل في باريس

هيثم محمد تويتر

تحدث ماورو إيكاردي، مهاجم باريس سان جيرمان، عن المنافسة مع إديسون كافاني على قيادة هجوم الفريق وشهوره الأولى بالعاصمة الفرنسية.

وسجل إيكاردي هدفين في آخر لقاءين مع بي إس جي، وأصبح قائداً للهجوم في ظل غياب كافاني بالأسابيع الأخيرة بداعي الإصابة.

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وقال الأرجنتيني مع "لو فيجارو": "يمكنك القول إن ماكينة إيكاردي بدأت بالدوران في باريس، أشعر بالسعادة هنا، العديد يتحدثون الإيطالية والإسبانية".

وأضاف: "فيراتي ساعدني كثيراً على التأقلم، اعتدت على الضغط في إيطاليا والأرجنتين، أنا هنا لتقديم الأفضل وتحقيق البطولات وبعدها سنرى".

واستمر لاعب إنتر السابق: "توخيل طلب مني تسجيل الأهداف كما كنت أفعل في إيطاليا، أتمنى الاستمرار في الأمر، وخصوصاً في اللقاءات الحاسمة".

وختم: "منافستي مع كافاني أمر إيجابي للفريق، نملك خط هجوم قوي بوجودنا وأيضاً نيمار ودي ماريا والبقية".

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ويلعب إيكاردي في باريس على سبيل الإعارة من إنتر، وهناك بند بأحقية الشراء مقابل 70 مليون يورو.