إيكاردي يدخل تاريخ باريس ويتفوق على إبراهيموفيتش

أهداف لا تتوقف لماوريتو

شهد لقاء باريس سان جيرمان بضيافة مونبلييه مساء السبت تسجيل الأرجنتيني ماورو إيكاردي من جديد، ليدخل المهاجم السابق لإنتر تاريخ ناديه الجديد.

وانتصر بي إس جي بثلاثة أهداف مقابل واحد، وسجل إيكاردي ثالث الأهداف بتمريرة من كيليان مبابي بالدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

هدف إيكاردي هو الحادي عشر له مع الفريق هذا الموسم، وسجل أهدافه في مجموع 883 دقيقة لعب، الرقم الأفضل بتاريخ النادي الباريسي.

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الأرجنتيني برقمه هذا تفوق على صاحب الرقم القياسي لنفس عدد الأهداف، إذ يملك ديلي فالديز 11 هدفاً في 900 دقيقة، وزلاتان إبراهيموفيتش نفس الرقم في 916.

وضمن اللائحة أيضاً التي تفوق عليها المهاجم يوجد جورج وياه، نجم الفريق الأسبق، في 936 دقيقة، بينما بلغ لاعبا الفريق الحاليين نيمار وإديسون كافاني بعد 1032 و1059 دقيقة.

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إيكاردي يلعب حالياً مع بي إس جي على سبيل الإعارة من إنتر، مع وجود بند بأحقية الشراء مقابل 70 مليون يورو.

ويتصدر بي إس جي الدوري الفرنسي برصيد 39 نقطة من 16 مباراة.