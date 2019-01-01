إيكاردي: باريس سان جيرمان أصبح معقلاً لكرة القدم في السنوات الأخيرة

إيكاردي ينضم رسمياً إلى باريس سان جيرمان

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد ماورو إيكاردي، المنضم حديثاً إلى باريس سان جيرمان، أن الفريق العاصمي أصبح معقلاً لكرة القدم وجذب اللاعبين الكبار، في السنوات الأخيرة.

وأعلن نادي باريس سان جيرمان، منذ قليل توقيعه رسمياً مع المهاجم الأرجنتيني صاحب الـ 26 عاماً، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وقال إيكاردي في تصريحات عقبت توقيعه لباريس سان جيرمان: "أشكر إدارة باريس على هذه الثقة، سأبذل قصارى جهدي للذهاب بعيداً في كل البطولات الممكنة".

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وتابع: "باريس أصبح معقلاً لكرة القدم، نجح الفريق في جذب العديد من اللاعبين الرائعين خلال السنوات الأخيرة، ديناميكية الفريق كانت السبب في هذا".

وواصل: "الطموحات هنا مرتفعة للغاية، واثق أن جميع هذه الظروف ستساعدنا على الظهور بأفضل شكل، كما أنني لا أستطيع الانتظار لاكتشاف ملعب حديقة الأمراء المعروف بحماسه وجماله".