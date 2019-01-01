نابولي يوجه أنظاره نحو تيمو فيرنر

المهاجم الألماني يمتلك شرطاً جزائياً في عقده بـ70 مليون يورو

وجه نادي نابولي الإيطالي أنظاره نحو المهاجم الألماني تيمو فيرنر لاعب لايبزج، تمهيداً للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الحالي.

نابولي كان قريباً من حل أزمته الهجومية، بالتعاقد مع الجناح الإيفواري نيكولاس بيبي من ليل الفرنسي.

بيبي قرر الذهاب لأرسنال، ليصبح الفريق الإيطالي في مأزق حقيقي، قبل أيام قليلة من إغلاق الميركاتو.

شبكة "سكاي" الإيطالية أكدت اهتمام نابولي بالحصول على تيمو فيرنر، بناء على طلب المدرب كارلو أنشيلوتي.

صاحب الـ23 عاماً يرتبط بعقد ينتهي في يونيو 2020، ويمتلك شرطاً جزائياً قيمته 70 مليون يورو.

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ومن غير المتوقع أن يوافق نابولي على دفع هذا المبلغ، ليحاول التفاوض مع لايبزج على تخفيضه.

يذكر أن فيرنر نجح في تسجيل 19 هدف وصناعة 10 مع لايبزج في 37 لعبها الموسم الماضي.