إيكاردي: الفوز على أودينيزي بداية لنسيان جروح دوري الأبطال

مهاجم انتر ميلان ماورو إيكاردي سعيد بفوز فريقه على أودينيزي بعد أيام من الخروج من دوري الأبطال

فيسبوك تويتر محمد عماد

قال ماورو إيكاردي مهاجم فريق انتر ميلان إن بإمكان فريقه نسيان جروح الخروج من دوري أبطال أوروبا بالعودة للانتصارات في الدوري الإيطالي.

وأحرز إيكاردي هدف فوز النيراتزوري الوحيد في شباك أودينيزي في المباراة التي أقيمت يوم السبت على ملعب جيوزيبي مياتزا، ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر من الدوري الإيطالي "الكاتشيو".

إنتر يخطف فوزًا من أودينيزي بتقنية الفيديو

يأتي هذا الفوز بعد أيام قليلة من خروج انتر ميلان من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، عقب تعادله في الجولة الأخيرة أمام أيندهوفن واحتلاله للمركز الثالث في مجموعته لينتقل للعب في الدوري الأوروبي.

عقب الانتصار على أودينيزي قال إيكاردي في تصريحاته لشبكة سكاي سبورت: "كان علينا أن نرسل رسالة للجميع عقب الخروج المخيب من دوري أبطال أوروبا، وهي إننا سنعود لمطاردة فرق الصدارة في الدوري الإيطالي".

كما أضاف المهاجم الأرجنتيني: "قد ننسى الخروج من دوري أبطال أوروبا بالفوز في المباريات المقبلة وإنهاء عام 2018 بأفضل صورة ممكنة، الفوز على أودينيزي كان البداية".

أما عن مستقبله مع انتر ميلان الذي تركه في يد وكيلة أعماله وزوجته واندا نارا قال: "عليا فقط التركيز في الملعب، سيتحدثون معي فقط عند التوقيع".