مفاجاة في مرشحي إنتر لتعويض إيكاردي

اسم مفاجئ في ترشيحات إدارة إنتر لخلافة إيكاردي حال تم بيعه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

بدأ الحديث عن إمكانية انفصال ماورو إيكاردي عن الإنتر يأخذ منحنًا جديًا، بعد المناوشات الأخيرة عبر الإعلام بين زوجة اللاعب والتي تُدير أعماله "واندا نارا" ومسؤولي النيرادزوري خاصة بييرو أوزيليو وخافيير زانيتي.

ومعه، بدأ الحديث كذلك عن الأسماء المرشحة لتعويض المهاجم الأرجنتيني حال فشلت مفاوضات تجديد عقده واضطر الإنتر إلى بيعه يناير أو الصيف القادم، وفيما دار الحديث مؤخرًا عن عرض من يوفنتوس يتضمن جونزالو هيجواين و50 مليون يورو مقابل إيكاردي، كشف أحد صحفيي راي سبورت عن اسم مفاجئ.

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الصحفي كلاوديو جارسيا أحد المهتمين بسوق الانتقالات في إيطاليا قال عبر قناة راي سبورت أن ألفارو موراتا مهاجم تشيلسي موجود على طاولة النقاش في الأبيانو جينتيلي، إذ تراه الإدارة هناك أحد الأسماء الممتازة لخلافة إيكاردي خاصة مع رغبته العودة لإيطاليا.

وأضاف جارسيا "فرضية موراتا لا تخص ميلان فقط، بل هناك الإنتر أيضًا. موراتا لاعب يُريد العودة لإيطاليا وهو هدف مثير للاهتمام. ممثله في إيطاليا هو بودزو صاحب العلاقات الجيدة جدًا مع بيبي ماروتا. في حال بيع إيكاردي، موراتا هو الاسم الذي ينال اهتمام الإنتر".