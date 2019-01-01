إيقاف 6 مباريات على الأقل كعقوبة للإساءة العنصرية

مجتمع كرة القدم يواصل محاربة العنصرية في الملاعب

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أعلن اتحاد كرة القدم عن رفع الحد الأدنى لعقوبة توجيه الإساءة العنصرية من قبل اللاعبين إلى الإيقاف لـ 6 مباريات على الأقل.

ويأتي ذلك على خلفية ارتفاع بنسبة 43% في تقارير صدرت على انتهاكات عنصرية حدثت خلال الموسم المنصرم.

ولا تختص العقوبات بالعنصرية ضد أصحاب البشرة السمراء فقط، بل إنها تتضمن أي استهداف يشمل نوع الجنس أو النشاط الجنسي أو المعتقدات الدينية والإعاقة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 31, 2019

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رفع الحد الأدنى للحظر المفروض على الإساءة العنصرية منذ ظهور عقوبة الخمس مباريات لمثل هذه الجرائم في عام 2013.

وكانت الأندية قد بدأت في اتخذا قرارات ضد مشجعيها الذين يقومون بمثل هذه التصرفات، حيث عاقب تشيلسي 5 مشجعين له بعد توجيه سباب عنصري لنجم مانشستر سيتي رحيم ستيرلينج.

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يذكر أن العنصرية في كرة القدم قد انتشرت بشكل كبير خارج حدود البلاد التي اعتادت جماهيرها على ذلك، بل أصبح وباء منتشرًا في أوروبا كلها.