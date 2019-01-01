كأس العالم

إيقاف 6 مباريات على الأقل كعقوبة للإساءة العنصرية

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Andrew Yates/Stringer
مجتمع كرة القدم يواصل محاربة العنصرية في الملاعب

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

أعلن اتحاد كرة القدم عن رفع الحد الأدنى لعقوبة توجيه الإساءة العنصرية من قبل اللاعبين إلى الإيقاف لـ 6 مباريات على الأقل.

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ويأتي ذلك على خلفية ارتفاع بنسبة 43% في تقارير صدرت على انتهاكات عنصرية حدثت خلال الموسم المنصرم.

ولا تختص العقوبات بالعنصرية ضد أصحاب البشرة السمراء فقط، بل إنها تتضمن أي استهداف يشمل نوع الجنس أو النشاط الجنسي أو المعتقدات الدينية والإعاقة.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رفع الحد الأدنى للحظر المفروض على الإساءة العنصرية منذ ظهور عقوبة الخمس مباريات لمثل هذه الجرائم في عام 2013.

وكانت الأندية قد بدأت في اتخذا قرارات ضد مشجعيها الذين يقومون بمثل هذه التصرفات، حيث عاقب تشيلسي 5 مشجعين له بعد توجيه سباب عنصري لنجم مانشستر سيتي رحيم ستيرلينج.

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يذكر أن العنصرية في كرة القدم قد انتشرت بشكل كبير خارج حدود البلاد التي اعتادت جماهيرها على ذلك، بل أصبح وباء منتشرًا في أوروبا كلها.

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