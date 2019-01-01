إيقاف حارس القادسية بسبب تناوله المنشطات

المنشطات تجتاح الدوري السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، عن قرار جديد من لجنة الرقابة على المنشطات السعودية، بإيقاف لاعب جديد بعد إدانته بتناول مادة محظورة.

وكانت اللجنة قد أدانت فهد المولد مهاجم اتحاد جدة، بسبب وجود عينة إيجابية والتي سحبت منه بعد مباراة النصر في الدوري.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن اللجنة أوقفت فيصل مسرحي حارس مرمى القادسية عامًا بالكامل بعد تناوله مادة محظورة.

وأشارت التقارير أن اللاعب تناول مادة هيجينامين المحظورة رياضيًا، حيث سيتم فرض العقوبة بأثر رجعي بدءًا من أبريل الماضي.

وسيكون لمسرحي الفرصة للاستئناف على قرار إيقافه لمدة 21 يومًا، حيث تنازل اللاعب عن حقه في فتح العينة الثانية حتى لا يتعرض لمدة إيقاف أكبر.

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وتنتهي بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس المقبل، بإقامة مباريات الجولة الـ30 من المنافسات في توقيت واحد.