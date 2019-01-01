إيقاف جاتوزو مباراة واحدة بسبب سوء السلوك

الإيقافات في ميلان لم تتوقف على اللاعبين فقط

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإيطالي، إيقاف المدير الفني الإيطالي، لنادي ميلان، جينارو جاتوزو مباراة واحدة، بسبب سوء السلوك.

ويأتي هذا عقب ما قام به من مهاجمة حكم لقاء السوبر الإيطالي بعد نهاية المباراة.

واعترض جاوزو على الحكم بطريقة قوية، بسبب عدم لجوءه لتقنية الفيديو من أجل احتساب ركلة جزاء لميلان في الوقت القاتل من اللقاء.

ونجح يوفنتوس في التتويج بلقب السوبر الإيطالي، بالفوز على ميلان بفضل هدف البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليحقق اللقب الثامن في تاريخه.

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ويعاني ميلان من الغيابات في مواجهة جنوى بالجولة الـ20 من الدوري الإيطالي، حيث يغيب فرانك كيسييه بسبب الإيقاف وكذلك أليسيو رومانيولي ودافيدي كالابريا بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وسيتواجد الإيطالي في مدرجات ملعب لويجي فيراريس، يوم الأثنين المقبل، دون التواجد داخل أرضية الملعب.

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كما سيغيب البوسني ميراليم بيانيتش بسبب الإيقاف عن مواجهة يوفنتوس أمام كييفو فيرونا في الجولة ذاتها.