إيفرتون يواصل غزواته الصيفية باستعارة مدافع موناكو

التوفيز يحسم سادس صفقاته الصيفية

أعلن نادي إيفرتون عبر موقعه الرسمي، توصل الإدارة إلى اتفاق نهائي مع مسؤولي نادي موناكو، بموجبه انتقل المدافع الدولي الفرنسي جبريل سيديبي إلى "الجوديسون بارك" على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجديد، دون الكشف عن أية تفاصيل أخرى.

وأصبح الفائز بكأس العالم 2018، سادس صفقات التوفيز، بعد جوناس لوسل، أندريه جوميش، فابيان ديلف، جان فيليب جبامبين ومويس كين.

وبعد الانتهاء من كافة الإجراءات الروتينية، قال صاحب الـ27 عامًا لموقع أزرق الميرسيسايد الرسمي "كنت سعيدًا عندما علمت أن نادٍ تاريخي وكبير مثل إيفرتون يفكر في التوقيع معي. كان الأمر سهلاً بالنسبة لي، ولم أفكر كثيرًا لاتخاذ قراري النهائي بالمجيء إلى هنا".

وأضاف "يسعى نادي إيفرتون لتحقيق الألقاب، وأنا متحمس بنسبة 100% لمساعدة النادي على تحقيق أهدافه وأهدافي الشخصية".

من أبطال إيطاليا لأبطال إنجلترا 🤩



هل يصبح الأفضل في مركزه مع جوارديولا؟ 🤔@RexonaArabia #MovementIsEverything pic.twitter.com/5Ij26HU1mo — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 7, 2019

وكان سيديبي قد انضم إلى صفوف موناكو عام 2016 قادمًا من ليل، وخلال هذه الفترة سجل مع فريق الإمارة ستة أهداف من مشاركته في 114 مباراة في كل المسابقات.