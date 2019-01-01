إيفرتون ينفي اهتمامه بنيريز ولوزانو

نجم أيندهوفن لوزانو ونجم أياكس نيريز ليسا على رادار إيفرتون

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

نفى نادي إيفرتون أن تكون لديه أي صلة مع نجمي الدوري الهولندي دافيد نيريز نجم نادي أياكس أمستردام ولوزانو نجم نادي أيندهوفن.

وكانت مصادر صحفية قد أشارت إلى اقتراب نادي إيفرتون من التعاقد مع لاعب شاب ينشط في الدوري الهولندي ويقدم أداءًا كبيرًا هذا الموسم.

وحول ذلك، تكهنت عدة مصادر باسم اللاعب الذي يهتم نادي إيفرتون بالتفاوض معه والذي اقترب من التوصل بالفعل إلى اتفاق معه حسب ما قيل.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٧ مايو ٢٠١٩

وتم ترشيح اسمين كانا هما الأقرب وفقًا للإمكانيات المادية لنادي إيفرتون وكذلك مطابقة هذين الاسمين للتفاصيل التي تحدثت عنها الصحف.

وكان دافيد نيريز جناح نادي أياكس أمستردام ولوزانو جناح نادي أيندهوفن هما الاسمين الأقرب لأن يذهب أحدهما إلى أزرق الميرسيسيايد.

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ولكن إيفرتون نفى أن يكون على صلة بأي منهما مؤكدًا أن خطته لسوق الانتقالات الصيفية المقبلة لا زالت قيد الدراسة.