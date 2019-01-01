إيفرتون يفتح التحقيق في واقعة العنصرية ضد سون

نادي إيفرتون يؤكد فتح التحقيقات فيما يتعلق بتلقي الكوري الجنوبي سون لاعب توتنهام معاملة عنصرية من أحد جماهيره.

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي عن فتحه للتحقيقات فيما يتعلق بالأنباء المنتشرة حول تلقي اللاعب الكوري الجنوبي سون هيونج مين لمعاملة عنصرية من قبل أحد جماهيره.

جاء هذا بحسب ما ذكر النادي في بيان رسمي أصدره قبل قليل وأكد من خلاله أنه يرفض تلك التصرفات بشكل كامل ولا يجب أن يراها في كرة القدم.

وكتب النادي في بيانه: "إيفرتون يحقق في الوقت الحالي في الاتهامات المنسوبة لأحد الجماهير التي حضرت مباراة اليوم بالقيام بتصرفات عنصرية ضد توتنهام".

فيديو: إصابة جوميش البالغة وردود فعل اللاعبين تجاهها

وأضاف: "النادي يرفض بشكل قوي أي نوع من أنواع العنصرية ومثل تلك التصرفات ليس لها أي مكان في ملعبنا أو نادينا وداخل قيمنا ولعبتنا".

وكان سون قد تسبب في إصابة اللاعب البرتغالي أندريه جوميش بشكل قوي في مباراة الأمس مما تسبب في حصوله على بطاقة حمراء.

جدير بالذكر أن المباراة كانت قد انتهت بالتعادل بالإيجابي بهدف لكل فريق بعد تقدم توتنهام قبل نصف ساعة من النهاية وتعادل إيفرتون في الدقائق الأخيرة.