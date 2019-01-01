إيفرتون يعرض 35 مليون لإراحة فالفيردي من تفاحة أخرى فاسدة

الصفقة تطبخ على نار هادئة

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

ترددت أنباء فرنسية، عن استعداد إدارة إيفرتون لضم واحد من أكثر الأسماء المرشحة لمغادرة برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المشتعلة حاليًا، بعد معاناته مع المدرب ارنستو فالفيردي من أجل الحصول على فرصته في موسمه الأول في "كامب نو".

وبحسب ما ذكرته إذاعة "مونتي كارلو"، فإن النادي الإنجليزي على أتم الاستعداد لدفع 35 مليون يورو، لتحويل وجهة البرازيلي مالكوم من الإقليم الكاتلوني إلى الجزء الأزرق من مقاطعة نهر الميرسيسايد في غضون ساعات قليلة.

ولفت المصدر إلى حاجة النادي الكاتلوني للمال في الوقت الراهن، لتمويل الصفقة الكبرى المحتملة في الميركاتو، والإشارة للفرنسي الأنيق أنطوان جريزمان أو الابن الضال نيمار جونيور، وهو ما قد يُعجل بموافقة البرسا على الصفقة، استكمالاً للتعاون المذهل مع أصحاب "الجوديسون بارك" في الآونة الأخيرة.

اللاعب سيعود إلى باريس في منتصف الشهر الحالي ✈️ pic.twitter.com/Mok0ACbqjA — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 8, 2019

وشهدت الفترة الماضية سلسلة انتقالات من "كامب نو" إلى "الجوديسون بارك"، كان آخرها الثلاثي لوكاس ديني، ياري مينا، وآخرهم أندري جوميش، الذي أكمل إجراءات نقله إلى عدو ليفربول بعقد دائم.

وفي الختام، أشار التقرير إلى أن القادم من بوردو الصيف الماضي مقابل 40 مليون يورو، ليس ضمن خطط فالفيردي الموسم المقبل، على اعتبار أن اللاعب لم ينجح في إقناع المدرب بأحقيته في أخذ مكان في التشكيلة الأساسية، الأمر الذي يجعل عملية خروجه من "كامب نو" مسألة وقت، مع التأكيد بأن وجهته القادمة لن تخرج عن إيفرتون أو آرسنال، مع أفضلية للأول لاستعداده للدفع.