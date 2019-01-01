الانتقالات
الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

إيفرتون يرفض عرض باريس سان جيرمان لضم إدريسا جاييه

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Getty Images
باريس سان جيرمان يواصل البحث عن التدعيمات في الميركاتو

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

رفض نادي إيفرتون عرضًا من نادي باريس سان جيرمان من أجل ضم نجمه إدريسا جاييه خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالية.

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وكان جاييه قد قدم أداء كبيرًا مما جعل عددًا من الأندية تتنافس من أجل التعاقد معه في الميركاتو الشتوي، وقبل أن ترتفع قيمته بنهاية الموسم.

وحسب سكاي، فإن باريس سان جيرمان كان قد عرض حوالي 25 مليون جنيه استرليني من أجل ضم جاييه خلال سوق الانتقالات الشتوية.

ولكن إيفرتون كان واضحًا في رده بأن هذه القيمة تعتبر قليلة جدًا بالنسبة للاعب، كما أغلق باب المفاوضات في وجه نادي العاصمة الفرنسية.

يذكر أن باريس سان جيرمان كان قد دخل في عدد من المفاوضات مع لاعبين أبرزهم فرنكي دي يونج، والذي انضم رسميًا إلى برشلونة مؤخرًا.  

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