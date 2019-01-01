إيفرتون يراقب موقف براهيمي

اللاعب تألق وسجل هدفين في آخر اللقاءات

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن إيفرتون يراقب عن كثب النجم الجزائري، ياسين براهيمي، لاعب بورتو، تمهيداً لضمه الصيف المقبل.

وينتهي عقد براهيمي مع بورتو بحلول نهاية الموسم الجاري ولم يقم بتجديده، لذا يحق له التوقيع مع أي نادي بداية من يناير الحالي.

وقالت "ميرور" إن إيفرتون أرسل كشافين لمراقبة براهيمي في مباراة بورتو مساء الإثنين الماضي أمام ناسيونال بالدوري المحلي. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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منير الحدادي سيرحل عن #برشلونة، نهاية الموسم الحالي، وينضم إلى #إشبيلية، حسبما ذكرت الصحف الإسبانية.🗞️ pic.twitter.com/49we56VTDo — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 9, 2019

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وانتهى اللقاء بانتصار بورتو بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، سجل براهيمي منها ثنائية، ليعزز الفريق صدارته للبطولة.

وارتبط براهيمي بالانتقال لعدة أندية مجاناً بحلول نهاية الموسم ومنها ساوثامبتون، والذي تحدثت تقارير عن إمكانية تحركه لضمه الشهر الجاري.

وسبق لبراهيمي اللعب بألوان رين وغرناطة قبل الانتقال إلى بورتو في 2014.