إيفرتون يتقدم على أرسنال في سباق ضم زاها

نادي إيفرتون الإنجليزي يقترب من ضم اللاعب الإيفواري ويلفريد زاها من صفوف كريستال بالاس.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن فريق إيفرتون قد أصبح قريبًا من الحصول على خدمات النجم الإيفواري ويلفريد زاها من صفوف كريستال بالاس.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، والتي أكدت أن النادي قد تقدم بعرض ويسعى لحسم الصفقة بأسرع وقت ممكن.

وذكرت الشبكة أن إيفرتون يهدف لحسم الصفقة خلال الأسبوع الجاري، قبل أن ينجح أي فريق آخر في تلبية طلبات كريستال بالاس قبل منهم.

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ويطلب كريستال بالاس الحصول على حوالي ٨٠ مليون جنيه استرليني هذا الصيف من أجل التخلي عن خدمات اللاعب بشكل فوري.

وتقدم أرسنال في وقت سابق بعرض قيمته ٤٠ مليون إسترليني رفضه كريستال بالاس بشكل قاطع، ومن المتوقع أن يتقدم المدفعجية بعرضًا جديدًا خلال هذا الأسبوع.

جدير بالذكر أن كريستال بالاس كان قد باع من قبل آرون فان بيساكا بالفعل لمانشستر يونايتد قابل ٥٠ مليون استرليني، مما يعني أنهم في غير حاجة للحصول على المزيد من الأموال قريبًا.