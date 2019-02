إيفرا يسخر من جماهير باريس : احذروا الريمونتادا - لديكم خبرة بها

Je vais écrire en français pour certains pseudos supporters du @PSG qui existe seulement dans les réseaux sociaux et qui ne comprennent pas l’anglais 🤦🏽‍♂️car les vrais supporters du PSG sont ce que j’ai entendu hier soir du début jusqu’à la fin du match félicitations à eux 👌Mon message était un message d’encouragement à mes joueurs de @manchesterunited et je n'ai jamais manqué de respect au PSG et je n'ai jamais dit qu’on allait gagner!!! mais malheureusement certains interprètent les choses toujours comme ils veulent... mais dans tous les cas je vous attend quand vous gagnerez ce trophée que votre club n’a jamais gagné 😅à très bientôt j’espère. 🙏🏼Bonne chance est à partir de là on pourra parler la même langue 👅( attention ⚠️ a la remontada quand même 😅car vous êtes des grands experts ) ici c’est pas Paris c’est champions league winner !!! aka @patrice.evra 😘 @djsnake 😉 #ilovethisgame #positive4evra #championleague #winner #legend

