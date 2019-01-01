إيفرا يسخر من جماهير باريس : احذروا الريمونتادا - لديكم خبرة بها

مدافع مانشستر يونايتد السابق يوجه رسالة شديدة اللهجة لجماهير النادي الفرنسي

سخر المدافع الفرنسي باتريس إيفرا، من جماهير باريس سان جيرمان، بعد فوز الأخير على فريقه السابق مانشستر يونايتد.

باريس اقترب خطوة كبيرة من التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على مانشستر بثنائية نظيفة على أرضه ووسط جماهيره في ذهاب دور الـ16.

إيفرا سبق وأن قام بتوجيه رسالة دعم للاعبي مانشستر ومدربهم أولي سولشار، يحثهم فيه على بذل كل ما لديهم لتحقيق الفوز.

من الفائز والخاسر بعد سحب إنتر شارة القيادة من إيكاردي؟

ويبدو أن النصيحة لم تأتي بنتيجة في النهاية، ليخسر الشياطين بثنائية بريسنيل كيمبيمبي وكيليان مبابي.

وقال الفرنسي عبر حسابه على موقع إنستجرام:"أوجه حديثي باللغة الفرنسية حتى يفهمه جمهور باريس عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأوجه لهم التهنئة على الفوز".

وأضاف ناشراً صورة له حاملاً كأس دوري الأبطال:"رسالتي كانت لتشجيع لاعبي فريق السابق ولم أقصد الإساءة لباريس، لم أقل يوماً ما أننا سنفوز، ولكن البعض يفهم عباراتي بالطريقة الخاطئة، ولكن على كل حال أتوقع لكم الفوز بهذه البطولة التي لم تحصلوا عليها أبداً".

النادي الفرنسي سبق وأن تعرض لصدمة كبيرة بالخسارة من برشلونة 6/1، بعد الفوز على ملعبه 4/0 وهو ما عرف وقتها بالعودة التاريخية "ريمونتادا".

يتفوق على عظماء اللعبة - ماذا فعل ميسي وكريستيانو رونالدو في عمر مبابي بدوري أبطال أوروبا؟

وتابع إيفرا محذراً فريق العاصمة الفرنسي:"حظاً سعيداً لكم ولكن احذروا من ريمونتادا جديدة لأنكم خبرة كبيرة بها".

يذكر أن مباراة العودة ستقام على ملعب باريس، بغياب بول بوجبا عن مانشستر يونايتد لتلقيه البطاقة الحمراء.