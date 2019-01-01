إيفرا: بوجبا لا يشعر بالحب في مانشستر يونايتد

تعرف على رأي إيفرا في إمكانية رحيل بوجبا عن مانشستر يونايتد

أكد باتريس إيفرا، لاعب مانشستر يونايتد السابق، أنّ بول بوجبا، نجم الشياطين الحمر، لا يشعر بالسعادة في مسرح الأحلام ولا أحد يحبه هناك.

التقارير الصحفية تؤكد رغبة الفرنسي في الانضمام إلى صفوف ريال مدريد قبل غلق سوق الانتقالات.

وقال إيفرا في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "لا أعلم أي شيء عن مستقبل اللاعب ولكنّه شعر بحب الجمهور له في يوفنتوس بينما لم يجد ذلك في مانشستر".

وتابع: "أحيانًا ننسى أهم نقطة تتعلق باللاعب وهي أداءه في الملعب وإن أراد الجمهور قتله حينما لا يؤدي بصورة جيدة فعليه توجيه المديح حينما يقدم مستويات رائعة".

إيفرا أشار إلى أنّه حينما يشتري اللاعب سيارة جيدة ومنزل فخم فإن هذا يثير الغيرة والحسد في نفوس الآخرين مما يدفعهم إلى التسرع في انتقاده موضحًا أنّ حياة بوجبا خارج الملعب أمر يخصه ولا يضر الفريق.

وواصل: "بالنسبة لي لم أهتنم أبدًا بالأموال وحينما كنت أحصل عليها في المدرسة كنت أمنحها لوالدتي مباشرة".

واختتم: "الأموال تساعدك على القيام ببعض الأشياء لكنها لا تجلب السعادة. كنت سعيدًا بالأموال وكنت سعيدًا بدونها أيضًا".

جدير بالذكر أنّ بوجبا غاب عن مباراة ميلان في دوري الأبطال الودية الدولية مما يشير إلى تمرده ورغبته الرحيل.