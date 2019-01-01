إيفرا: بوجبا قد يرحل عن مانشستر يونايتد - سانشيز جاء من أجل المال

هجوم من المدافع الفرنسي السابق لمانشستر على المهاجم التشيلي

يتوقع باتريس إيفرا نجم مانشستر يونايتد السابق، عملية خروج جماعي للعديد من لاعبي الفريق هذا الصيف.

يونايتد مر بموسم محبط مع الثنائي جوزيه مورينيو قبل إقالته، وحتى بعد تعيين النرويجي أولي سولشار.

الفريق الإنجليزي لم يحقق أي بطولة، كما خرج أيضاً من الأربعة الكبار ليشارك في الدوري الأوروبي الموسم القادم.

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إيفرا قال عن توقعاته:"لا أريد توجيه اللوم للاعبين، ولكن أعتقد أن البعض لا يدرك حجم النادي الذي يتواجد به".

وأضاف:"أعتقد أن بوجبا سيغادر لأنها تحتاج للحب بالنادي الذي تلعب به، ولكن إذا أراد البقاء لعام إضافي والالتزام فالجماهير ستحبه بشكل أكبر".

وتابع:"أنا لا أحاول حمايته ولكن بعض المواقف التي حدثت له هذا الموسم قد تؤدي لتدميره".

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واستكمل:"البعض جاء هنا من أجل المال، لست خائفاً من قول ذلك، ولكن هذا ما رأيته عندما شاهدت صفقة أليكسيس سانشيز".

وعن رفضه مانشستر سيتي:"كانت أمامه فرصة اللعب مع بيب جوارديولا، الذي كان قادراً على تطويره ومساعدته على لعب كرة قدم أفضل، ولكن العرض المالي كان أقل من يونايتد، ربما جاء للمال أو ليكون النجم الأول".

يذكر أن بوجبا ارتبط بالرحيل عن يونايتد والانتقال لريال مدريد هذا الصيف، بينما انتشرت بعض الأنباء حول رغبة يوفنتوس في ضم سانشيز.