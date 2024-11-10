رسميًا | الخبر السعيد لسعود عبد الحميد .. إقالة إيفان يوريتش من تدريب روما

الخسارة أمام بولونيا أطاحت بالمدرب الكرواتي

أعلن روما رسميًا إقالة مدربه إيفان يوريتش بعد الخسارة المحبطة أمام بولونيا في الدوري الإيطالي 3-2 في الأولمبيكو مساء اليوم الأحد.

النادي العاصمي كان قد تعاقد مع يوريتش ليخلف دانييل دي روسي الذي أقيل بعد خلافات مع الإدارة، وقد قاد المدرب الكرواتي الفريق في 12 مباراة تلقى خلالها 5 خسائر ولم يُحقق سوى 4 انتصارات.

النادي أعلن عبر موقعه الرسمي إقالة يوريتش موجهًا الشكر له على عمله الجاد خلال الفترة السابقة، مشيرًا إلى أنه سيُعلن خليفته خلال الأيام القليلة القادمة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المصادر الإيطالية تتحدث عن عدد من المرشحين لخلافة صاحب الـ49 عامًا، أبرزهم روبرتو مانشيني الذي رحل مؤخرًا عن تدريب المنتخب السعودي وكذلك إيدين تيرزيتش، خاصة في ظل غلق الباب أمام عودة دي روسي رغم احتجاجات الجمهور الكبيرة على إقالته.

رحيل يوريتش يُمثل خبرًا سعيدًا للاعب روما سعود عبد الحميد، حيث لم يمنحه المدرب سوى القليل من دقائق اللعب وقد فضل عليه خيارات أخرى، وسيكون الخبر الأسعد بالطع التعاقد مع مانشيني الذي يعلم قدرات لاعب الهلال السابق جيدًا ويثق به تمامًا وسبق أن أشاد به حين سُئل عنه من مدرب الجالوروسي السابق.