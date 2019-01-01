إيطاليا تخشى سيناريو المجموعة الحديدية في أمم أوروبا

أربعة مقاعد متبقية في النهائيات

كشف التصنيف النهائي للمنتخبات المتأهلة لأمم أوروبا 2020 عن الفرق التي ستحتل قمة المجموعات الستة بالبطولة في يونيو المقبل.

واختتمت التصفيات مساء الثلاثاء بتأهل ويلز، لتكمل عقد العشرين فريق المتأهلين عنها، بانتظار انضمام أربعة فرق إضافية عبر ملحق دوري الأمم.

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وشهد التصنيف تواجد إيطاليا، بلجيكا، إنجلترا، أوكرانيا، إسبانيا، وألمانيا على رأس المجموعات، وأتت سويسرا، كرواتيا، فرنسا، روسيا، هولندا، وبولندا بالتصنيف الثاني.

وتواجد بالتصنيف الثالث تركيا، النمسا، الدنمارك، السويد، البرتغال، وجمهورية التشيك، بينما يوجد بالرابع فنلندا، ويلز، والفرق الأربعة التي ستأتي عبر الملحق.

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ويلوح في الأفق احتمالية أن تتكون مجموعة حديدية تضم مثلاً إيطاليا، البرتغال، وفرنسا معاً نظراً لتواجدهم في تصنيفات مختلفة.

وتنص اللوائح أن لقاء الافتتاح يجب أن يضم المنتخب الإيطالي نظراً لكون المباراة ستجرى على الملعب الأوليمبي بروما.

وتقام القرعة النهائية للبطولة في الثلاثين من نوفمبر الجاري بالعاصمة الرومانية بوخارست، ويُلعب ملحق الترقي في مارس المقبل.