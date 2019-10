إيطاليا تكشف النقاب عن القميص المستوحى من عصر النهضة

أخيرًا وبعد طول انتظار .. كشفت شركة تصميم ملابس وقمصان المنتخب الإيطالي، عن القميص الجديد المستوحى من عصر النهضة، ليحاكي وضع الآدزوري في الوقت الراهن، حيث يعتمد المدرب روبرتو مانشيني على مواهب الجيل الصاعد.

ونشرت شركة الملابس والأحذية الشهيرة، مقطع فيديو لاستعراض القميص الجديد لأسياد الدفاع، مع تنبيه بأن فكرته مستوحاة من عصر النهضة، كما يُحاول المانشيو أن يفعل الآن، بإعادة أبطال العالم 4 مرات من قبل لوضعهم الطبيعي.

وتراجع المنتخب الإيطالي بشكل صادم بالنسبة لعشاقه في السنوات القليلة الماضية، خاصة بعد كارثة الغياب عن مونديال روسيا 2018 لأول مرة منذ عقود، قبل أن تعود الأمور إلى نصابها الصحيح رويدًا رويدًا مع مانشيني.

وسيظهر الآدزوري بقميصه الجديد في مباراة السبت المقبل ضد جاره اليوناني، التي سيستضيفها ملعب "الأولمبيكو" ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

OFFICIAL: and @pumafootball have launched their new "Renaissance Kit" taking inspiration from the Renaissance period to celebrate a new wave of Azzuri talent.



The new kit will debut in Italy’s qualifying fixture against Greece at Stadio Olimpico this week. pic.twitter.com/2eU0Ibh4oE