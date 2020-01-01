إيطاليا تُسقط هولندا في معقلها وتنفرد بصدارة مجموعتها في دوري أمم أوروبا

الطليان بخير مع مانشيني..

ظفر منتخب إيطاليا بانتصار صعب وهام من فم مضيفه منتخب هولندا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الإثنين على ملعب يوهان كرويف في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

هدف المباراة الوحيد أتى عبر نيكولو باريلا بصناعة الهداف تشيرو إيموبيلي في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، لتحقق كتيبة مانشيني ثلاث نقاط مهمة في صراعها للتأهل إلى الأدوار التالية.

الانتصار أعاد الطليان إلى سكة الانتصارات بعد أن ضلوا السبيل فقط في المباراة الماضية أمام البوسنة وللمرة الأولى منذ عامين، عندما خيّم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على مجريات المباراة.

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في الوقت نفسه فواصل منتخب هولندا الاعتماد على مساعد رونالد كومان المنتقل لتدريب برشلونة، دفيت لوديفيجيس، بصورة مؤقتة للمباراة الثانية على التوالي، على أن يُعلن في الأيام المقبلة عن اسم المدرب الدائم الجديد للطواحين.

ولحساب نفس المجموعة، حقق منتخب بولندا فوزًا مثيرًا على مضيفه منتخب البوسنة والهرسك بهدفين لهدف، في مباراة أقيمت على ملعب بيلينو بولي.

منتخب البوسنة كان البادئ بالتسجيل من ركلة جزاء عبر هاريس هاجرادينوفيتش في الدقيقة 24، ثم عادل كاميل جليك النتيجة لبولندا في الدقيقة 45 ثم أحرز كاميل جروشيتسكي هدف الانتصار في الدقيقة 67.

النتيجتان زادا من إثارة ترتيب المجموعة، حيث تصدر المنتخب الإيطالي القائمة برصيد 4 نقاط، فيما حل منتخب هولندا ثانيًا بالتساوي مع بولندا بثلاث نقاط لكل منهما، بينما أتى منتخب البوسنة في المرتبة الأخيرة بنقطة واحدة.