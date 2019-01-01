إيطاليا تخطط لاستخدام تقنية الفيديو في محاربة العنصرية

استخدام جديد لتقنية الفيديو في إيطاليا

فيسبوك تويتر بلال محمد

اقترح رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، استخدام تقنية الفيديو بصورة مختلفة، لمحاربة العنصرية خلال المباريات.

وتسعى إيطالي إلى محاربة العنصرية، بعد ظهورها بشكل متكرر منذ بداية الموسم تجاه بعض اللاعبين.

وقال رئيس الاتحاد الإيطالي في تصريحات صحفية: "إذا كان هناك شخص أو شخصان أو عشرة، يجب اتخاذ إجراءات تجاههم، يمكن للشركات اليوم تحديد المسؤولين عن طريق التكنلوجيا".

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وواصل: "سنستخدم تقنية الفيديو، لمتابعة الأصوات العنصرية ومعاقبة المسؤولين عنها".

وتابع: "العنصرية ظاهرة واسعة الانتشار، يجب إدانتها ومحاربتها بقوة في جميع أنحاء القارة".

وأتم تصريحاته قائلاً: "يمكننا أن ننتصر في تلك المعركة، إذا ركزنا على هدف واضح وكنا متحدين، من أجل إزالة هؤلاء من الملاعب".