إيسكو يختار مصيره، وزيدان يرفض رحيله في يناير

تقارير صحفية إسبانية توضح مصير اللاعب إيسكو نجم ريال مدريد وموقف زيدان من طلبه الرحيل.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن تفاصيل طلب النجم إيسكو لاعب ريال مدريد الرحيل عن صفوف النادي الملكي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن اللاعب اتخذ قراره بالفعل فيما يخص وجهته المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب يريد الانضمام لصفوف فريق إشبيلية، تحت قيادة مديره الفني الأسبق خوليان لوبيتيجي.

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وذكرت الصحيفة أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد لا يمانع رحيل اللاعب عن صفوف الفريق.

لكن يسعى زيدان للاستفادة من وجود إيسكو فيما تبقى من الموسم الجاري، لذلك يرفض فكرة أن يرحل اللاعب في يناير، في ظل الإصابات العديدة ومشاكل فيروس كورونا المتكررة.

وكان إيسكو قد انضم لصفوف ريال مدريد في 2013 وحصد أربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا رفقة الفريق وكان ضمن العناصر المؤثرة.

جدير بالذكر أن العقد الحالي لإيسكو مع ريال مدريد سينتهي بنهاية الموسم المقبل، أي أن انتظاره لما بعد الصيف القادم قد يجعل رحيله مجاني.