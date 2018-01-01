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الانتقالات

إيسكو لن يغادر ريال مدريد في ميركاتو الشتاء

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لاعب وسط ريال مدريد إيسكو مستمر مع الفريق حتى إشعار آخر

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

قال لاعب وسط ريال مدريد إيسكو، إنه لا يفكر في الرحيل عن صفوف الفريق في شهر يناير، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويعيش اللاعب الدولي الإسباني أيامًا عصيبة داخل قلعة سانتياجو بيرنابيو، حيث أنه لا يلعب بشكل أساسي منذ تولي المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري منصب المدير الفني للفريق.

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وارتبط اسم إيسكو بالانتقال لعدة أندية مثل يوفنتوس وباريس سان جيرمان.

ويمتد عقد اللاعب البالغ من العُمر 26 عامًا حتى صيف عام 2022.

وقال لاعب الميرنجي: "لا أفكر في مغادرة ريال مدريد في يناير، أنا سعيد بتواجدي هنا، هدفي هو الاستمرار والفوز مع الفريق بأكبر قدر كافٍ من البطولات".

بينما رفض اللاعب التحدث عن إمكانية رحيله في ميركاتو الصيف، بعد نهاية الموسم الجاري.

ولم يلعب إيسكو سوى أربع مباريات كاملة هذا الموسم حتى الآن.

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