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معاناة إيسكو مع سولاري - اللاعب شارك في 29% من دقائق اللعب

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كيف يعاني إيسكو في الموسم مع سولاري؟ وهل بات رحيله وشيكًا؟

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

يعاني إيسكو، لاعب ريال مدريد، من قلة دقائق اللعب التي يحصل عليها تحت قيادة سانتياجو سولاري.

إيسكو لم يشارك في مباراة ريو فاييكانو مساء أمس، السبت، في الجولة 15 من الدوري الإسباني.

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ولم يلعب النجم الإسباني أساسيًا سوى مباراتين فقط من أصل 11 تولى سولاري فيها تدريب الملكي وشارك أغلب الوقت بديلًا.

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وخاض اللاعب 294 دقيقة فقط مع ريال مدريد منذ رحيل جولين لوبيتيجي بنسبة مشاركة بلغت 29.6% فقط وهو رابع أقل اللاعبين مشاركة مع الملكي.

كريستو جونزاليس لعب 7 دقائق فقط مع ريال مدريد تحت قيادة سولاري يليه ماريانو دياز الذي شارك في 107 دقيقة وغاب بسبب الإصابة بينما فردريكو فالفيردي لعب 286 دقيقة.

 

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وكانت التقارير الصحفية قد تشير إلى إمكانية رحيل إيسكو عن صفوف الملكي بنهاية الموسم الجاري.

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