إيسكو: أعاني من الظلم في ريال مدريد

نجم وسط ملعب وصانع ألعاب ريال مدريد فرانشيسكو إيسكو يشكو من عدم الحصول على فرصة مع الفريق في الفترة الماضية تتساوى مع ما يحصل عليه زملائه بالملكي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب الإسباني فرانشيسكو إيسكو عن غضبه الكبير إزاء ما يتعرض له في الفترة الأخيرة من ابعاد عن تشكيلة الفريق تحديدًا منذ تولي سانتياجو سولاري.

جاء هذا في تغريدة نشرها اللاعب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر" وأكد خلالها أنه يتعرض لظلم كبير في النادي الملكي.

وكان لاعب ريال مدريد السابق روبن دي لا ريد قد طالب إيسكو من قبل بالقتال من أجل التواجد في التشكيلة الأساسية للفريق ومن أجل قميص الفريق العاصمي.

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وكتب إيسكو: "أتفق تمامًا مع ما قاله دي لا ريد، لكن الأمور تتغير عندما لا تتمتع بنفس القدر من الفرص الذي يحصل عليه زملائك في الفريق".

وأضاف نجم مالاجا السابق الذي طالما أراد برشلونة ضمه: "بالرغم من كل ذلك لا أزال أعمل وأقدم كل ما لدي من أجل الفريق، هالا مدريد".

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جدير بالذكر أن إيسكو مطلوبًا في أكثر من فريق في الوقت الحالي يأتي على مقدمتهم بطل الدوري الإيطالي يوفنتوس الذي يسعى لاستبداله بديبالا ومانشستر سيتي الإنجليزي.