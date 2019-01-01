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كأس آسيا

إيريكسون: مرتدات الصين منعتنا من التسجل في مرماهم

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Hải Đăng
المدرب السويدي يؤكد على أن كرة القدم ليست الرياضة الأولى في الفلبين

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد السويدي جوران إيريكسون، المدير الفني لفريق الفلبين، على أن فريقه لعب بشكل جيد أمام الصين، بالرغم من الخسارة التي تعرضوا لها.

الفلبين تلقى الخسارة من نظيره الصيني بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثانية، ضمن منافسات المجموعة الثالثة بكأس أمم آسيا المقامة بالإمارات.

إيريكسون قال خلال تصريحات لقناة "بي ان سبورتس" عقب المباراة: "أعتقد أننا لعبنا أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد وكان بإمكاننا تسجيل هدف في الشوط الأول، ولكن الصين سجلت هدفين".

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المدرب السويدي تابع: "الهجمات المرتدة للمنتخب الصيني منعتنا من الهجوم للتسجيل، ولكنهم استطاعوا تسجيل هدفين رائعين".

صاحب الـ70 عامًا أردف: "أعتذر وأتأسف عن خسارة المنتخب الفلبيني، ولكن دعنا نشاهد ماذا سنقدم في المباراة المقبلة".

وبعد سؤاله عن تطور الكرة الفلبينية، قال إيريكسون: "كرة القدم ليست الرياضة الأولى في الفلبين".

المنتخب الفلبيني سيتمسك بأمل التأهل إلى دور الـ16 بكأس أمم آسيا، كأفضل ثالث، بشرط الفوز في المباراة المقبلة أمام منتخب قيرغيزستان.

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