إيريكسن يبحث عن منزل في مدريد

هل ينضم إيريكسن إل ريال مدريد؟

يبحث كريستيان إيريكسن، لاعب توتنهام، عن منزل في مدينة مدريد تمهيدًا لانتقاله إلى النادي الملكي.

التقارير الصحفية تؤكد اهتمام ريال مدريد بالحصول على خدمات صاحب الـ 27 عامًا.

وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية أنّ عائلة إيريكسن تبحث عن منزل في مدينة مدريد، إذ يرغب اللاعب في الانتقال مع جزء من عائلته للعاصمة الإسبانية.

وأشارت إلى أنّ ريال مدريد لا يزال يضع بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد، خيار رئيسيًا قبل التعاقد مع الدانماركي.

جدير بالذكر أنّ إيريكسن أعلن رغبته في البحث عن تجربة جديدة خارج توتنهام.

وينتهي عقد اللاعب في يونيو 2020 وقد يوافق السبيرز على بيعه تجنبًا لرحيله بالمجان الصيف المقبل.