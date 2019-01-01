عملاق ألمانيا يتحرك لضم إيريكسن

اللاعب أعلن صراحة رغبته بالرحيل

هيثم محمد تويتر

أوضحت تقارير إعلامية ألمانية أن بايرن ميونخ مهتم بالتعاقد مع النجم الدنماركي كريستيان إيريكسن لتدعيم صفوفه في الفترة المقبلة.

إيريكسن أعلن في بداية الصيف الماضي عن رغبته في مغادرة توتنهام وخوض تحدي جديد، ولكن اللاعب في النهاية استمر مع الفريق.

وذكرت "سبورت1" أن بايرن أبدى اهتماماً حقيقياً بضم النجم الدولي الدنماركي، وأن الأخير منفتح على فرضية اللعب مع العملاق البافاري.

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كارل هانز رومينينجه، رئيس بايرن، علق على الاهتمام بإيريكسن بشكل غير مباشر عند سؤاله قائلاً: "توتنهام يملك فريقاً مميزاً، ولكن كيف سيحافظون عليه وهناك عقود لنجوم تنتهي مثل إيريكسن".

وينتهي عقد إيريكسن في نهاية الموسم الجاري، وذكر التقرير أن بايرن قد يتحرك لضمه في يناير أو الصيف المقبل كمعوض لتوماس مولر حال رحيل الأخير.

وارتبط إيريكسن بالانتقال لعدة أندية في الفترة الماضية، وعلى رأسها الثنائي ريال مدريد ومانشستر يونايتد.

إيريكسن كان قد شارك في هزيمة سبيرز الموجعة قبل أيام على يد بايرن ميونخ بنتيجة 7-2 في دوري أبطال أوروبا.