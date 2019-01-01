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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

فالفيردي يتراجع عن فكرة مغادرة برشلونة

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رغم أنّ عقده ينتهي في 2020 لكن فالفيردي قد يرحل بنهاية الموسم
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

تراجع إيرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، عن فكرة الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني بنهاية الموسم الجاري.

فالفيردي لديه عقد يمتد حتى 2019 مع خيار التمديد لعام إضافي.

وبحسب "أوندا سيرا" الإسبانية، فإن فالفيردي قرر في وقت سابق الرحيل عن صفوف البلوجرانا بنهاية الموسم الجاري دون النظر إلى البطولات التي سوف يحصدها الفريق.

وأوضحت أنّ إيرنستو تراجع عن الفكرة مؤخرًا بعد اجتماع مع جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، إلا انّه لم يعلن قراره النهائي بعد.

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مدرب أتلتيك بلباو يفضل الانتظار حتى أبريل للإعلان النهائي عن قراره بعد كشف معالم موسم الفريق.

وكان بارتوميو قد صرّح في وقت سابق أنّ فالفيردي مستمر حتى 2020 لكن المدرب رفض حسم الأمر بصورة قاطعة.

وحقق فالفيردي 3 بطولات في موسمه الأول مع برشلونة ولم يخسر سوى لقب السوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

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