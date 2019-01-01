إيرك تين هاج يعلق على أنباء عودته لبايرن ميونخ

الهولندي إيرك تين هاج مدرب فريق أياكس يؤكد على سعادته مع الفريق ويتحدث عن تدريب بايرن ميونخ.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب الهولندي إيرك تين هاج المدير الفني لفريق أياكس عن سعادته الغامرة بالتواجد رفقة فريقه الحالي بعد كل ما وصلوا له معًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها تين هاج لصالح صحيفة "كيكر"، وأكد خلالها أنه لا يفكر في مغادرة الفريق خلال الوقت الحالي.

وقال تين هاج: "لا أستبعد أي شيء في المستقبل، لكنني وصلت للـ ٥٠ من عمري ولست حقًا الشخص الذي يحلم بالكثير من الأشياء، أنا سعيد للغاية في أياكس".

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وأضاف: "أعرف أنني لن أبقى هنا لـ ١٠ سنوات، لكنني سعيد بالتواجد في واحد من أكبر أندية أوروبا وباللعب في دوري أبطال أوروبا كل موسم".

وأكمل عن ترشيحاته للقب دوري الأبطال هذا الموسم: "بكل تأكيد هناك ليفربول لقد تحسنوا عن الموسم الماضي، وبايرن ميونخ وبالتأكيد برشلونة ويوفنتوس".

جدير بالذكر أن تين هاج يعد على رأس الترشيحات المتواجدة على الساحة في الوقت الحالي ليكون مديرًا فنيًا لبايرن ميونخ خلفًا للمدرب الحالي نيكو كوفاتش.