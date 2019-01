إيركسن ينضم لقائمة الـ6 الكبار في توتنهام

سجل متوسط الميدان الدنماركي، كريستيان إيركسن، ثاني أهداف توتنهام في شباك كارديف سيتي، ليعزز من تفوق الديوك اللندنية.

ويتفوق توتنهام على حسابه مستضيفه العائد للدوري الإنجليزي الممتاز، بثلاثية مع نهاية الشوط الأول، في إطار مباريات الجولة الـ21.

هدف إيركسين، جعلته يدخل نادي المائة في النادي الإنجليزي، حيث رفع رصيده التهديفي إلى 45 هدفًا بقميص توتنهام وساهم في صناعة 5 لزملائه.

ليصبح سادس لاعب ينخرط في تسجيل أو صناعة 100 هدفًا لصالح توتنهام في البريميرليج، بعد كل من تيدي شيرنجهام، هاري كين، روبي كين، جيرمان ديفو، دارين أندرتون.

ويتفوق الدنماركي البالغ 26 عامًا، على جميع منافسيه، منذ انضمامه من صفوف أياكس الهولندي في سبتمبر 2013، كأكثر لاعب تسجيلًا لأهداف من خارج منطقة الجزاء برصيد 19 هدفاً.

19 - Christian Eriksen has scored 19 goals from outside the box in the Premier League; the most of any player in the competition since his debut (September 2013). Precision. — OptaJoe (@OptaJoe) January 1, 2019