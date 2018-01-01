هازارد محذرًا المنافسين: تشيلسي عاد

البلوز حققوا الفوز أمام برايتون بالأمس وعاد البلجيكي للتسجيل

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أطلق البلجيكي إيدين هازارد؛ لاعب تشيلسي الإنجليزي، تصريحات تحذيرية إلى خصوم فريقه بالدوري، بعد تحقيق الفوز أمام برايتون، مؤكدًا أنه مستمتع كثيرًا بما يقدمه خلال الفترة الحالية.

وقاد هازارد البلوز بالأمس للفوز أمام برايتون بثنائية، سجلها البلجيكي وبيدرو رودريجيز، مقابل هدف وحيد لصالحب الأرض، ضمن مباريات الجولة الـ17 بالبريمير ليج.

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هازارد قال، في تصريحاته للموقع الرسمي لناديه: "أحب تسجيل الأهداف، لكنه شيء غير مهم بالنسبة لي، الأهم هو أن يحقق تشيلسي الفوز، وبالفعل انتصرنا وكذلك أنا سجلت، سعيد للغاية، لأنني أستمتع بما أقدمه حاليًا، وهذا سبب تواجدي في الملعب.

"ألعب دائمًا بنفس القدرة والجودة، المشاعر واحدة دائمًا سواء لعبت في مركز الجناح أو المهاجم، حتى أقدم أفضل ما لدي وستمتع بكرة القدم".

وأضاف: "كان فوزًا مهمًا، خاصة من ناحية الطريقة التي انتصرنا بها، في النهاية كان من الصعب أن ننتصر، لكن المدرب أخبرنا أن هذه المباراة واحدة من أهم مبارياتنا بالموسم الجاري، خصوصًا بعد المباراة الكبيرة التي خضناها أمام مانشستر سيتي".

البلجيكي اختتم: "لقد عدنا، ونريد أن نواصل عملنا وسنرى ما سيحدث في نهاية الموسم".

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ويعد هدف صاحب الـ27 عامًا في لقاء الأمس هو الأول له بالدوري منذ أكتوبر الماضي، حيث فشل في التسجيل خلال سبع مباريات متتالية شارك بها.

الفوز رفع رصيد تشيلسي إلى النقطة 37 في المركز الرابع، بفارق ثماني نقاط عن الصدارة، بينما يأتي برايتون في المركز الـ13برصيد 21 نقطة.