إيديرسون: كوتينيو سيكون سعيداً في بايرين ميونخ

فيسبوك تويتر بلال محمد

يعتقد الحارس البرازيلي، إيدرسون أن تجربة كوتينيو في بايرين ميونخ، ستكون ناجحة، وستمنحه فرصة استعادة مستواه بعد فترة التراجع في برشلونة.

ويتواجد الثنائي معاً في الولايات المتحدة حالياً، أثناء فترة التوقف الدولي، لخوض مباريات ودية مع منتخب بلادهما بعد الفوز ببطولة كوبا أمريكا في يوليو الماضي.

وقال إيدرسون في تصريحات صحفية: "بايرين ميونخ فريق رائع دائماً، مع انضمام كوتينيو نسب فوزهم بدوري أبطال أوروبا تتزايد".

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وواصل: "كوتينيو لاعب رائع، ولكن لسوء الحظ فترته مع برشلونة لم تكن موفقة عكس رحلته مع ليفربول، في بايرين ميونخ سيكون سعيداً من جديد".

وأتم تصريحاته قائلاً: "لقد شارك في مباراتين مع بايرن، أتمنى أن يستمر بهذا المستوى ويطور من نفسه ويساعد الفريق على تحقيق الألقاب".