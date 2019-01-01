إيجالو: تجربة أمم أفريقيا مع نيجيريا كانت الأصعب في حياتي

إيجالو يتحدث عن كواليس استدعائه لتمثيل المنتخب النيجيري في أمم أفريقيا قبل حصوله على لقب الهداف

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال أوديون إيجالو مهاجم منتخب نيجيريا إن استعدائه لقائمة المنتخب المشاركة في كأس أمم أفريقيا كان الحدث الأصعب في حياته.

وكان إيجالو قد تعرض لتهديدات بالقتل من قبل بعض الجماهير النيجيرية بعدما فشل في تسجيل أي هدف بقميص المنتخب في كأس العالم الأخير في روسيا.

وحول ذلك، قال مهاجم شنجهاي شينوا الصيني حاليًا إنه كان متحمسًا لتمثيل بلاده من جديد في محفل قاري جديد من أجل البحث عن إنجاز للكرة النيجيرية.

وأضاف: "بالطبع فكرت في التهديدات التي تلقيتها في كأس العالم، وكان عليّ أن أنسى كل ذلك من أجل التفكير في أمم أفريقيا وكيف سأظهر بقميص المنتخب"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 20, 2019

وتابع: "لقد كان حلمًا لي منذ الطفولة أن ألعب بقميص المنتخب الوطني، ولحسن حظي أنني فعلت ذلك في مختلف الفئات السنية للمنتخب"

وحول تجربته في البطولة قال إيجالو: "تحقيق المركز الثالث في البطولة شيء كبير بالنسبة لنا حتى وإن كنا قد جئنا إلى مصر من أجل الفوز باللقب"

وأضاف: "لقد ساعدنا بعضنا البعض من أجل الظهور بشكل جيد، وشهادة الجميع أن عملي قد كلل بالنجاح تكفيني لمواجهة أي شيء فيما بعد"

صلاح وبونجاح وماني ونجوم خيبوا الآمال في كأس الأمم الإفريقية

يذكر أن نيجيريا سجلت 7 أهداف خلال البطولة، 5 منها سجلها إيجالو، ليتوج هدافًا للبطولة بأهدافه الخمسة متفوقًا على أبرز لاعبي القارة على غرار محرز وصلاح وماني.