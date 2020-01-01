إيتو ينتقد مركزه بفريق الأحلام ويختار خليفة ميسي في برشلونة

اتهم صحيفة فرنسية بقلة الاحترام

أعرب النجم الكاميروني صامويل إيتو نجم إنتر وبرشلونة الأسبق، عن غضبه من اختياره ضمن أفضل اللاعبين في مركز الجناح الأيمن بتاريخ كرة القدم.

صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، أعلنت عن سلسلتها التي تضم أفضل 11 لاعباً بكل مركز في الملعب بعنوان "Golden Ball Dream".

وشهدت القائمة تواجد إيتو مع ديفيد بيكهام وليونيل ميسي ولويس فيجو وكيفين كيجان وبعض النجوم الآخرين في ترشيحات فريق الأحلام.

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ولم يكن إيتو سعيداً باختياره في مركز الجناح الأيمن، وقال عبر حسابه بموقع تويتر:"شكراً لكم، لكني لعبت موسماً أو موسمين على الجناح الأيمن، وأمضيت 25 عاماً كمهاجم".

وأضاف:"لا يهم من وضع هذه القائمة لكن ما حدث قلة احترام".

وشهدت قائمة الصحيفة الشهيرة لمركز المهاجم كل من دينيس بيركامب، يوهان كرويف، كيني دالجيش، وجيرد مولر وروماريو ورونالدو نازاريو وماركو فان باستن وجورج وياه.

وفي سياق منفصل تحدث إيتو في تصريحات لموقع "جول" عن اللاعب الأفضل له لخلافة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في برشلونة.

وهو ما قال عنه اللاعب السابق:"هناك لاعب شاب في بوروسيا دورتموند يُدعى يوسف موكوكو، عمره 15 سنة وبالنسبة لي هو الأفضل لخلافة ميسي بعد تقدمه في السن".

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وأضاف:"بتواجد أنطوان جريزمان ويوسف معاً في المقدمة سيتقدم الفريق بشكل جيد للغاية، أود رؤية كيليان مبابي كذلك في برشلونة".

يذكر أن ميسي ارتبط كثيراً بالرحيل عن برشلونة في الفترة الأخيرة، وكان على وشك مغادرة النادي في الصيف لولا تراجعه في اللحظات الأخيرة.