إيتو يستعرض رقمه القياسي بعد فوز صلاح بأفضل لاعب أفريقي

الفرعون المصري أول عربي يحصل على الجائزة مرتين، والنجم الكاميروني الأكثر على الإطلاق

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

دفع المصري محمد صلاح؛ نجم ليفربول الإنجليزي، النجم الكاميروني السابق صامويل إيتو، لاستعراض اكتساحه للقب الأفضل بأفريقيا.

صلاح أُختير أول أمس الثلاثاء، للحصول على جائزة أفضل لاعب بالقارة السمراء في عام 2018، متفوقًا على الثنائي السنغالي ساديو ماني؛ لاعب ليفربول، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج؛ لاعب أرسنال الإنجليزي.

واستعرض إيتو أرقامه مع الجائزة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، حيث أظهر أكثر اللاعبين حصولًا على اللقب على مدار التاريخ، وجاء هو في صدارة الترتيب.

النجم الكاميروني حصل من قبل على الجائزة من الاتحاد الأفريقي "كاف" أربع مرات أعوام 2003، 2004، 2005، و2010، متساويًا مع الإيفواري يايا توريه، والذي حصل على اللقب أربع مرات متتالية من 2011 إلى 2014.

بينما حصل النجم الغاني عبيدي بيليه على اللقب ثلاث مرات متتالية من عام 1991 إلى 1993، متساويًا مع الليبيري جورج ويا، الذي تم منحه إياه في 1989 و1994 و1995.

بينما حصل على الجائزة مرتين خمسة لاعبين هم: محمد صلاح (2017 - 2018)، الإيفواري ديديه دروجبا (2006 - 2009)، النيجيري نوانكو كانو (1996 - 1999)، السنغالي الحجي ضيوف (2001 - 2002)، والكاميروني روجيه ميلا 1976 و1990.