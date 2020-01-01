إيتو: مارادونا جعلني أعتقد أن الكاميرون ستخسر 10-0!

صامويل إيتو نجم منتخب الكاميرون السابق يتحدث عن ذكرى مواجهة بلاده بالأرجنتين في حضور مارادونا بعد وفاة أسطورة التانجو.

كشف صامويل إيتو نجم منتخب الكاميرون السابق عن تفاصيل ذكريات مواجهة الأرجنتين ببلاده في كأس العالم بعام 1990.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح صحيفة "آس"، وأكد خلالها أن بداية المباراة جعلته يعتقد أن دييجو سيجعل الأرجنتين تفوز بعشرة أهداف على بلاده.

وقال إيتو: "لقد شاهدنا المباراة في مكان واحد جمع حوالي ألفين متابع لكرة القدم أمام تلفاز واحد فقط في الحي الخاص بنا".

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وأضاف: "عندما سلم مارادونا على القائد الخاص بنا وبدأ في ترويض الكرة بكتفه تصورت أننا سنسخر بعشرة أهداف نظيفة".

وأردف: "عندما حققنا الفوز كان ذلك هامًا للغاية بالنسبة لنا، لقد منحنا هذا الأمر، لقد حققت الكاميرون الانتصار على حساب الأرجنتين".

وعن رد فعله بعد وفاة مارادونا: "أخبرت صديقي أنها فقط نكتة سيئة، لأن مارادونا سيبقى دائمًا معنا".

وأنهى كلماته: "لقد كان بمثابة الأيقونة بالنسبة للجيل بأكمله، بعد كل ما قدمه لكرة القدم سيقى دائمًا حيًا في قلوبنا".

جدير بالذكر أن مارادونا كان قد توفي يوم الأربعاء بعد سكتة قلبية تعرض لها بطل نسخة 1986 من كأس العالم.