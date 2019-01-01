إيتو: صلاح سيتوج بالأفضل في إفريقيا.. والمنافسة ستكون قوية في كأس الأمم

كأس الأمم الإفريقية تنطلق الشهر الجاري في مصر

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث الكاميروني صامويل إيتو مهاجم الأسود وبرشلونة المعتزل، أن منتخب بلاده قوي ويستطيع الحفاظ على لقب كأس الأمم الإفريقية.

ويشارك منتخب الكاميرون في بطولة الأمم الإفريقية 2019 التي ستقام في مصر بداية من 21 من الشهر الجاري حتى 19 من يوليو المقبل.

وقال إيتو في تصريحات صحفية: "أتمنى التوفيق لمصر أيضًا، وهو يمتلك أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي وهو محمد صلاح لاعب ليفربول".

وأضاف: "الكاميرون لديها طموح للفوز بلقب البطولة والمنافسة ستكون قوية بين جميع المشاركين في كأس الأمم الإفريقية".

وتابع إيتو: "أطمح أن أكون مدربًا في الفترة المقبلة وتحقيق نجاحات ولا أرغب في أن أكون رئيسًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم".

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واختتم مهاجم الكاميرون التاريخي تصريحاته: "أتوقع أن يكون صلاح أفضل لاعب إفريقي الموسم الحالي، وأتمنى أن يحصل على لقب الهداف في البطولة الحالية وأن يكسر رقمي كأفضل هداف للبطولة".

وتدخل الكاميرون البطولة للدفاع عن لقبها بعد تحقيقه النسخة الماضية 2017 في الجابون على حساب المنتخب المصري في النهائي بنتيجة هدفين لهدف.