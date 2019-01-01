إيتو يحدد خطوته المقبلة

النجم الكاميروني اعتزل اللعب الشهر الماضي

هيثم محمد تويتر

أوضح صامويل إيتو، النجم الكاميروني، أنه يفكر في خطوته المقبلة بعدما اعتزل لعب كرة القدم في سبتمبر الماضي، والتي يراها في تدريب فريق كبير.

وقرر إيتو ترك الملاعب الشهر الماضي بعد مشوار حافل كلاعب دام أكثر من 20 عاماً، وتجربة قصيرة كلاعب ومدرب بتركيا لعدة أشهر.

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وقال إيتو في تصريحات إعلامية: "الآن أبحث عن تحديات جديدة، أحب الكرة وأريد المنافسة في أعلى المراتب وتدريب فريق كبير".

وأضاف: "ربما أدرب مايوركا أو فريق آخر كبير، حظيت بفرصة الفوز كلاعب، أريد تحقيق الأمر كمدرب، وصلت لأعلى مستويات مع مايوركا".

واستطرد الكاميروني: "كنا مجموعة من اللاعبين العاديين أمام برشلونة وريال مدريد، لعبنا بفخر وكرمنا قميص النادي والجزيرة".

وختم: "في برشلونة الوضع اختلف، بمايوركا كانت الأمور صعبة، ولكن في برشلونة بمجرد أن أدركنا قدراتنا، كل ما كان علينا فعله هو الانتصار".

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وكانت آخر تجارب إيتو قبل الاعتزال في دولة قطر بدوري النجوم مع نادي قطر.