إيتو: العنصريون منافقون

صامويل إيتو يتحدث من جديد عن العنصرية في كرة القدم

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سخر صامويل إيتو من المشجعين الذين يمارسون التصرفات العنصرية في مدرجات كرة القدم بسبب نفاقهم في حق اللاعبين أصحاب البشرة السمراء.

وكانت إيطاليا قد شهدت الكثير من حالات العنصرية في الفترة الأخيرة، تلك التي كان أبرزها ما حدث في حق خاليدو كوليبالي ومويس كين وأخيرًا روميلو لوكاكو.

وحول ذلك، قال صامويل إيتو إنه يشعر بالتقزز من تكرار حالات العنصرية، حيث أن جميع البشر لا يختلفون عن بعضهم، والجميع متشابهون في النهاية.

وأضاف: "أشعر بالاستغراب من هذا النفاق، هؤلاء الجماهير يظلون يرددون أصوات القرود طيلة المباراة في حق اللاعب الأسمر، ثم يأتون ليطلبوا منه صورة"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 23, 2019

وتابع: "يتم مكافحة العنصرية بالتعليم والإدانة وفرض العقوبات، نحتاج إلى تحديد المسؤولين عن ذلك وطردهم من الملاعب لكي تنتهي هذه الظاهرة من ملاعب كرة القدم تمامًا"

وأردف: "يجب أن نربي أطفالنا على القيم التي تعلمها إيانا الرياضة، لا أعتقد أنه علينا ترك هذه الظواهر تحدث من قبل العنصريين لتتعلمها الأجيال الجديدة"

وحول الفارق بين إيطاليا وإنجلترا قال إيتو: "في إنجلترا لعبت لتشيلسي ولم أتعرض لأي إساءة عنصرية، ذلك لأن العقوبات الفاسية تقلل من حدة ذلك بالطبع، لذلك يجب أن تسير إيطاليا على النهج ذاته"

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يذكر أن صامويل إيتو قد طالب جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بفرض عقوبات قاسية على المتسببين في حوادث العنصرية في ملاعب كرة القدم.